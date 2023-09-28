Канцлера Германии пригласили с официальным визитом в Казахстан

Президент подчеркнул, что прошедшие переговоры вновь подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее углубление казахско-германских отношений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-службы Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нынешних условиях Казахстан и Германия должны максимально прагматично подойти к реализации новых инвестиционных проектов для обеспечения устойчивого развития наших государств.

"Для этого у нас имеются политическая воля и огромный экономический потенциал. Важной частью переговоров стало обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества. Мы отметили положительную динамику двусторонней торговли, договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров", – сообщил глава государства.

По его словам, обстоятельно были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в таких перспективных отраслях, как нефтегазохимия, металлургия, транспорт и логистика.

Материал по теме Больше нефти Германия хочет получать от Казахстана

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил договоренности, достигнутые казахстанской стороной с ведущими европейскими компаниями.



"Я приветствую подписание накануне сегодняшней встречи важных коммерческих соглашений с такими ключевыми партнерами, как Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde и др. Эти документы призваны придать серьезный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими государствами". Касым-Жомарт Токаев

Одним из приоритетов в выступлении было названо развитие кооперации в энергетической сфере.

"Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок и придать им долгосрочный характер", – сказал лидер Казахстана.

Вместе с тем Казахстан заявил о готовности к совместной работе по увеличению транзитных мощностей Транскаспийского транспортного маршрута и его сопряжению с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и инициативой Global Gateway.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, широкие перспективы взаимодействия открываются также в агропромышленном секторе, сферах финансов, инноваций, цифровизации.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области.

Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне 2023 года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в Актау.

Материал по теме В Казахстане будут готовить инженеров по немецким стандартам

Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами Касым-Жомарт Токаев пригласил канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.

Токаев прибыл в Германию 28 сентября 2023 года. Фото и видео прибытия опубликованы в Telegram-канале Акорды. Программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.