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Посол США поделился мнением о хиджабах

Посол США поделился мнением о хиджабах Фото: pixabay
На пресс-конференции 29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм ответил на вопрос о ношении хиджаба в общественных местах. Он подчеркнул, что в США всегда поддерживают идею свободы вероисповедования и самовыражения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Американский дипломат указал, что сталкивался с этим вопросом, когда работал в Узбекистане.

"Если честно, то я не так хорошо знаком с вопросом ношения хиджабов в общественных местах, в школах. Я гораздо чаще сталкивался с этим вопросом в Узбекистане, где я работал до этого. Там этот вопрос также был "горячей" темой". Дэниел Розенблюм
Казахстан посол США хиджаб мнение

Фото: Zakon.kz

Он добавил, что касательно данной ситуации у него нет конкретных комментариев, но уточнил, что США всегда поддерживают свободу вероисповедования и свободу самовыражения. 

"В зависимости от страны понятие самовыражения может меняться. Поэтому всегда очень важно подстраивать эти ожидания и принципы под каждую конкретную страну. Но в США мы всегда ратуем за соблюдение и предоставление подобных свобод". Дэниел Розенблюм

22 августа министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана. Он подчеркнул, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме.

Также на пресс-конференции глава дипмиссии США высказался о появлении в Казахстане "списка иноагентов" и об упрощении процедуры получения виз в Штаты.

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