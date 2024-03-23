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Грозы и тепло до 22 градусов: прогноз погоды в Алматы на неделю

погода весной, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:19 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю в Алматы. Согласно данным синоптиков, в течение недели температура воздуха повысится до 22 градусов, но при этом будут идти дожди.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 23 по 29 марта 2024 года в южной столице днем воздух прогреется до 22°C, а ночью – до 12°C. В конце рабочей недели снова начнутся дожди, местами с грозами и сильным ветром.

23 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +12+14°C.

24 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +14+16°C.

25 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +16+18°C.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +18+20°C.

27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C.

28 марта: переменная облачность, в конце дня – дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C.

29 марта: облачно, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +15+17°C.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу.

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