Министр по ЧС Шарипханов пригрозил судом за слухи о его коррумпированности

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве 3 октября 2023 года прокомментировал недавнее прямое обвинение его в коррупции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на днях министра по ЧС напрямую обвинили в коррупции. Они поинтересовались, будет ли он подавать в суд в связи с этим.

"Да, такое обращение было, вчера мы дали официальный ответ. Моя позиция – жить честно, трудиться, поэтому данные факты, которые были указаны в обращении, неприемлемы. В этом направлении мы ведем активную работу – мы открыты, я объявил об этом с самого начала своей деятельности на данной должности. Мы работаем тесно с Антикором. Именно по этому факту мы проведем проверку", – сказал Сырым Шарипханов.

По его словам, в случае выявления фактов коррупции в ведомстве, люди будут наказаны.

"Если будет выяснено, что это оговор, то, естественно, подача в суд будет тоже в установленном порядке делаться", – резюмировал глава МЧС.

23 августа 2023 года председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали сделал громкое заявление, что "70% коррупционных преступлений в МЧС РК совершают руководители подразделений, причем в коррупции замешан каждый второй из этих руководителей". Глава Антикора раскритиковал работу МЧС РК по борьбе с коррупцией на совещании с руководством министерства. Он отметил, что за последние пять лет в органах гражданской защиты зафиксировали около 150 случаев коррупции.

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В Казнете 1 октября появилась информация, что со спасателей Туркестанской области собирали дань новому министру ЧС Сырыму Шарипханову: 50 тыс. тенге с офицерского состава и по 20 тыс. – с рядового. Об этом журналистке Ботагоз Омаровой якобы рассказал майор МЧС Зуялхан Гасанов. В МЧС РК заявили, что данная информация не соответствует действительности и является очередной провокацией с использованием СМИ. Тем не менее, как заверили в ведомстве, по каждому факту, озвученному в заявлении, будет проведено служебное расследование совместно с Антикором.