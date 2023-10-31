Шарипханов рассказал, почему не сработали датчики газа в шахте имени Костенко

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве 31 октября 2023 года рассказал, почему на шахте им. Костенко не сработал сигнал об опасности взрыва газа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, причиной трагедии на шахте им. Костенко стал взрыв газометана в лаве. В этой связи журналисты поинтересовались, проверялись ли датчики газа.

"Проверка датчиков проводилась, они работали. В момент, когда произошла авария, они также работали, но после взрыва они были выведены из строя. Мы комиссионно эту проблематику разберем, будут привлечены эксперты, которые дадут свою оценку. Но предварительно есть предположение, что концентрация метана не доходила до предельного уровня, и датчики не показали именно концентрацию большую. Поэтому и соответствующих сигналов не было. Но это мы будем проверять и конкретно эксперты дадут оценку", – заявил Сырым Шарипханов.

Журналисты поинтересовались, будут ли проверять все датчики по шахтам и могут ли поменять к ним требования, чтобы они на более низкую концентрацию метана реагировали.

"Да, после того, как произошла авария, все шахты АМТ были приостановлены и на всех шахтах уже внутренние организации провели проверки, инструктажи и после этого они были запущены. А на счет того – понижение концентрации, это отдельно комиссия будет рассматривать. Если это потребуется, конечно, будет эта работа проводиться. Но еще раз повторю, что все по результатам экспертных оценок", – резюмировал Сырым Шарипханов.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

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После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

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29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

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