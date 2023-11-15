Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Выход шахтеров на пенсию в 55 лет: депутаты поддержали поправки

Поправки о выходе шахтеров на пенсию в 55 лет одобрил Мажилис Фото: rawpixel
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 15 ноября депутаты приняли поправки по вопросам общественных объединений. Этот законопроект предусматривает введение специальной соцвыплаты, позволяющей шахтерам выходить на пенсию в 55 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал депутат Нартай Сарсенгалиев, при работе над законопроектом во исполнение Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года правительство предложило внести в документ ряд поправок. Они касаются социальной защиты казахстанцев, работающих во вредных условиях.

В частности, речь идет о введении специальной выплаты, за счет которой шахтеры получат право выходить на пенсию раньше. 

"В ходе работы над законопроектом депутаты существенно доработали предложенные нормы. Так, в Социальный кодекс внесли нормы по введению специальной соцвыплаты лицам, занятым на работах с вредными условиями труда. Эту выплату будут осуществлять при достижении лицами 55 лет при наличии уплаты за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее семи лет и при прекращении ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда", – пояснил Нартай Сарсенгалиев.

Депутат добавил, что выплата будет складываться из нескольких составляющих:

    • специального профессионального госпособия из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов;
    • профессиональной выплаты за счет средств работодателя в размере одного прожиточного минимума;
    • страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета из страховых организаций в размере одного прожиточного минимума;
    • пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ.

    Мажилисмен указал, что также в документе этим гражданам дают право самостоятельно определить время изъятия пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов – в 55 лет или в 63 года. Специальную социальную выплату будут производить до достижения пенсионного возраста. 

    Помимо этого, внесены соответствующие изменения и дополнения в Трудовой кодекс.

    Кроме того, депутаты предложили нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, которые предусматривают:

    – возмещение страховыми организациями расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии;

    – возмещение страховыми организациями расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии;

    – возмещение страховыми организациями санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП;

    – исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты) в результате несчастного случая.

    Также в Мажилисе предложили нормы по соцподдержке отдельных категорий лиц, пострадавших на производстве; предусмотрели разработку методики по определению минимального размера месячной зарплаты; внесли поправки, направленные на приведение норм законопроекта в соответствие с юридической техникой.

    С учетом расширения сферы вопросов, рассматриваемых в рамках законопроекта, депутаты предложили изменить название документа на новое: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда".

    По итогам обсуждения депутаты поддержали поправки и направили их в Сенат.

    Ранее о снижении пенсионного возраста для работников, занятых во вредных условиях, заявлял премьер-министр Алихан Смаилов на встрече с семьями шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская". По словам премьера, с 1 января 2024 года возраст выхода на пенсию работников опасного производственного объекта снизят.

    Читайте также

    Правила распределения мест в общежитиях вузов изменили в Казахстане
    Порядок распределения мест в студенческих общежитиях изменили в Казахстане
    Каким детям в Казахстане оказывается финансовая и материальная помощь
    Каким детям в Казахстане оказывается финансовая и материальная помощь
    Оксана Скибан
    Мажилис Парламента РК Смаилов Алихан Казахстан
    Следите за новостями zakon.kz в:
    telegram instagram
    Поделиться
    Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
    Все
    Сутки
    Неделя
    Месяц
    Год
    Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
    Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
    Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
    Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
    Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
    Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
    Как в Казахстане будут проверять знания студентов: новые правила
    Как в Казахстане будут определять знания студентов: новые правила
    Будьте в тренде!
    Включите уведомления и получайте главные новости первым!

    Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

    Подпишитесь на наши уведомления!
    Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления