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Месть за "Тобол"? Прогноз на матч "Астана" – "Виктория Пльзень"

Месть за "Тобол"? Прогноз на матч "Астана" – "Виктория Пльзень" Фото: Parimatch
"Астану" ждет серьезный вызов в Лиге Конференций: 5 октября к "желто-синим" приедет "Виктория" из Пльзени, хорошо знакомая казахстанским фанатам по матчам с "Тоболом". Поговорим о том, какие шансы у столичного клуба.

"Астана"

Дела у "желто-синих" в последнее время идут не очень: хоть "Астана" и победила "Ордабасы" в очной встрече (2:1), поражение от "Актобе" в последнем туре (0:2) практически поставило крест на чемпионских амбициях астанчан – чтобы выиграть титул шымкентцам хватит одного балла. Приквелом к этому был уже третий за этот год разгром от загребского "Динамо" (1:5) в Лиге Конференций. Не "Челси" и "МЮ" конечно, но столичные болельщики явно надеялись на лучшее.

Правда есть одно "но": пожертвовав титулом, "Астана" явно решила выложиться на полную в Лиге Конференций, и матч с "Викторией" – отличная возможность для этого. Вот и аналитики Parimatch считают, что как минимум один мяч "жёлто-синие" забьют: на индивидуальный тотал "больше 1" они дают 1.66.

"Виктория Пльзень"

"Виктория" – опытный еврокубковый боец, последние 10 лет стабильно игравший в группе Лиги Европы, и 5 раз выходивший в плей-офф. Но казахстанским фанатам он знаком по недавним матчам с "Тоболом": "красно-синие" помешали костанайцам пройти в группу Лиги Конференций — 5:1 по сумме двух матчей.

На старте матча "Виктория" явно будет давить, пользуясь преимуществом в еврокубковом опыте – в 3 из последних 5 матчей групп всех турниров УЕФА чешская команда забивала первой. По мнению экспертов Parimatch "красно-синие" откроют счёт и здесь, и дают на это коэффициент 1.77.

Аналитика и прогноз

Хоть у "Виктории" и больше опыта в еврокубках, прям уж явным андердогом "Астана" не выглядит: 3.35 на "желто-синих" против 2.09 у "красно-синих". Да и раз уж команда Григория Бабаяна играет дома и пожертвовала титулом КПЛ ради Лиги Конференций, то как минимум не проиграть матч всухую ей вполне по силам. Эксперты Parimatch тоже считают, что в этом матче забьют обе команды: такой исход оценён ими в 1.59.

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