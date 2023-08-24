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"Астана" одолела "Партизани", а "Тобол" уступил "Виктории Пльзень". Итоги матчей

ФК "Астана" Фото: kazfootball.kz
Футбольный клуб "Астана" на домашнем поле выиграл "Партизани", а "Тобол" уступил "Виктории Пльзень" в домашнем матче. Итоги матчей, прошедших 24 августа сообщает Zakon.kz.

"Астана" на домашнем поле одолела "Партизани" из Албании со счетом 1:0, сообщает Sports.kz.

Еще три гола казахстанцам не засчитали из-за офсайдов. Это первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Сегодня также состоялась игра "Тобола". Костанайский клуб уступил "Виктории Пльзень" в домашнем матче плей-офф квалификации Лиги Конференций. 

Авторами забитых мячей стали Каду и Лукаш Калвах. В концовке второго тайма "Тобол" начал обострять и заработал пенальти, который успешно реализовал Серж Дебле.

Тренер "Тобола" прокомментировал сенсационную победу над "Базелем" в Лиге конференций. Главный тренер костанайского "Тобола" Милич Чурчич высказался о гостевой победе своих подопечных над швейцарским "Базелем" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА со счетом 3:1.

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