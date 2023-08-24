"Астана" одолела "Партизани", а "Тобол" уступил "Виктории Пльзень". Итоги матчей
"Астана" на домашнем поле одолела "Партизани" из Албании со счетом 1:0, сообщает Sports.kz.
Еще три гола казахстанцам не засчитали из-за офсайдов. Это первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.
Сегодня также состоялась игра "Тобола". Костанайский клуб уступил "Виктории Пльзень" в домашнем матче плей-офф квалификации Лиги Конференций.
Авторами забитых мячей стали Каду и Лукаш Калвах. В концовке второго тайма "Тобол" начал обострять и заработал пенальти, который успешно реализовал Серж Дебле.
Тренер "Тобола" прокомментировал сенсационную победу над "Базелем" в Лиге конференций. Главный тренер костанайского "Тобола" Милич Чурчич высказался о гостевой победе своих подопечных над швейцарским "Базелем" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА со счетом 3:1.