Глава Минздрава высказалась по поводу популярной процедуры по коррекции век

Если граждане решили сделать блефаропластику или ринопластику, то обязательно должны требовать лицензию в медучреждениях на эти виды медуслуг. Об этом напомнила на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По поводу такой процедуры, как блефаропластика, а также ринопластика, которые сегодня набирают все большую популярность, министр напомнила, что в первую очередь их должны проводить квалифицированные специалисты с лицензией.

"Все виды медуслуг лицензируются. Без лицензии они не могут оказывать медпомощь. Поэтому если где-то вы получаете медуслуги и сомневаетесь, есть ли у них лицензия или нет, а она должна в открытом доступе, месте на виды медуслуг быть, в противном случае вы имеет полное право потребовать с них лицензию. А если такие факты имеются, то граждане могут обратиться в территориальные департаменты Комитета контроля качества медуслуг или через eOtinish написать, чтобы проверили данное учреждение". Ажар Гиният

Она заверила, что ситуацию в сфере косметологии в ведомстве мониторят.

"Минздрав мониторит всех, кто имеет лицензию. И проверяем всех по обращению граждан на нарушение законов или качество услуг". Ажар Гиният

Также на брифинге в СЦК министр рассказала, во сколько обходится бюджету пропаганда здорового образа жизни в Казахстане.