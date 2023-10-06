Какие поручения дал Токаев главе "Самрук-Казына"

6 октября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова, сообщает Zakon.kz.

Главе государства было доложено об итогах деятельности фонда за восемь месяцев текущего года.

"Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда "Самрук-Казына", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Акорде, президенту были представлены производственные и финансовые показатели, а также ожидаемые результаты деятельности группы компаний АО "Самрук-Казына" по итогам года.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда. Так, до конца года планируется завершение шести крупных проектов (реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак, газификация местностей "Сарша" и "Теплый пляж", строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, строительство лупинга газопровода Макат – Северный Кавказ, восстановление первого блока ГРЭС-1, усиление электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан)", – следует из сообщения.

Кроме того, глава государства был проинформирован о ходе реализации плана приватизации активов фонда.

Согласно представленной информации, планируется завершение SPO KEGOC до 10 ноября 2023 года.

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