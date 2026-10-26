Опубликовано штормовое предупреждение на 27 октября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 27 октября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и 15 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Алматы ночью ожидаются заморозки -1...-3°C. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -1...-6°C. На западе, юге и востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются заморозки -2...-4°C. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах ожидается ветер 15-20 м/с. Ночью на севере и западе ожидаются заморозки -3°C. На севере, западе, в центре и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре – чрезвычайная.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман и ветер 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -3...-8°C. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются заморозки -5...-7°C.

Ночью и утром на севере, востоке и юге Акмолинской области ожидается туман.

На северо-западе, западе, юге и востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере и в центре ожидаются заморозки -3°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере и юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром также ожидается туман.

Ночью на западе и юге Павлодарской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе, севере и в центре ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Ночью ожидаются заморозки -2...-7°C, в центре области до -11°C. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -9...-11°C.

Ранее "Казгидромет" предупредил об ухудшении качества воздуха в 10 городах РК.