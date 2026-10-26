Сразу в 10 городах РК прогнозируют повышенное загрязнение воздуха во вторник

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в 10 городах Казахстана 27 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

27 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах: Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Уральск, Актобе, Алматы и Астана, – следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предупредили о заморозках до -11°C в нескольких областях РК.