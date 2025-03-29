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События

До +25 градусов тепла ожидается в Алматы на следующей неделе

весна и горы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 10:02 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в южной столице на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе ожидается повышение температуры до 25 градусов, но к пятнице снова пойдут дожди.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, с 29 марта по 4 апреля 2025 года воздух в городе значительно прогреется. Столбик термометра даже ночью достигнет +10 градусов.

Как отметил специалист, в ближайшие выходные в мегаполисе сохранится неустойчивый характер погоды, что обусловлено прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Алматы.

Позже погода восстановится и придет долгожданное тепло.

"На западе, юге страны фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юга, юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман, усиление ветра. На юго-западе страны прогнозируется пыльная буря. На юго-востоке ночью до 10 мороза – 3 тепла, днем повышение температуры от 7-15 до 12-22 тепла", – отмечается в прогнозе.

29 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +9+11°C.

30 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C.

31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +13+15°C.

1 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +15+17°C.

2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +17+19°C.

3 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +21+23°C.

4 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +23+25°C.

Накануне алматинцев предупредили о резком ухудшении погоды, а также синоптики рассказали, что обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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