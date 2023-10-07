Премьер провел совещание по развитию ВКО

6 октября премьер-министр Алихан Смаилов провел в Усть-Каменогорске совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Смаилов подчеркнул, что развитие экономики ВКО в первую очередь связано с горнодобывающей отраслью, при этом большой потенциал есть также в сферах энергетики, АПК, логистики и туризма.



Так, на горно-металлургический комплекс приходится около 70% всей промышленности региона.

"В условиях роста производства электромобилей актуальными являются разведка и добыча металла лития. На государственном балансе ВКО числятся 6 месторождений в Уланском и Шемонаихинском районах и окраине Усть-Каменогорска. Неразведанных запасов еще больше. Поблизости находятся китайский и другие азиатские рынки, являющиеся одними из его основных потребителей. Для использования данных возможностей акимат должен активно привлекать инвесторов в разработку месторождений", — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что в регионе развита гидроэнергетика, которая является одним из возобновляемых источников энергии.

"Для удовлетворения локального потребления электроэнергии и снижения издержек по потерям на линиях электропередачи необходимо активно реализовывать проекты по строительству малых гидроэлектростанций по примеру "Тургусун-1" в Алтайском районе", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В частности, премьер считает, что требуется активизировать работу с предпринимателями по реализации Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ.



"В настоящее время у нас для строительства таких хранилищ предусмотрена инвестиционная субсидия до 50%. То есть данной сфере со стороны государства оказываются существенные меры поддержки. Необходимо обратить на это внимание и усилить координационную работу".

Также Смаилов поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ Риддера в комсобственность.