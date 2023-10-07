Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Премьер провел совещание по развитию ВКО

люди Фото: primeminister.kz
6 октября премьер-министр Алихан Смаилов провел в Усть-Каменогорске совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Смаилов подчеркнул, что развитие экономики ВКО в первую очередь связано с горнодобывающей отраслью, при этом большой потенциал есть также в сферах энергетики, АПК, логистики и туризма.

Так, на горно-металлургический комплекс приходится около 70% всей промышленности региона.

"В условиях роста производства электромобилей актуальными являются разведка и добыча металла лития. На государственном балансе ВКО числятся 6 месторождений в Уланском и Шемонаихинском районах и окраине Усть-Каменогорска. Неразведанных запасов еще больше. Поблизости находятся китайский и другие азиатские рынки, являющиеся одними из его основных потребителей. Для использования данных возможностей акимат должен активно привлекать инвесторов в разработку месторождений", — сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что в регионе развита гидроэнергетика, которая является одним из возобновляемых источников энергии.

"Для удовлетворения локального потребления электроэнергии и снижения издержек по потерям на линиях электропередачи необходимо активно реализовывать проекты по строительству малых гидроэлектростанций по примеру "Тургусун-1" в Алтайском районе", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В частности, премьер считает, что требуется активизировать работу с предпринимателями по реализации Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ.

"В настоящее время у нас для строительства таких хранилищ предусмотрена инвестиционная субсидия до 50%. То есть данной сфере со стороны государства оказываются существенные меры поддержки. Необходимо обратить на это внимание и усилить координационную работу".

Также Смаилов поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ Риддера в комсобственность.

Читайте также

люди
Родители солдат из СКО посетили места службы своих детей
морской флот
Казахстан и Азербайджан провели совместные военно-морские учения "Хазри-2023"
полиция
Два уголовных дела за нападение и оскорбление полицейских расследуют в Астане
Мухит Турсынали
Ермек Кошербаев Смаилов Алихан Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений
Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления