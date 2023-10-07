Казахстанцев эвакуируют из Израиля

Air Astana предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве. Заявление об этом авиакомпания сделала 7 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Air Astana, выполнение запланированного рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив не является возможным из-за военной эскалации в Израиле.

"Air Astana предпринимает необходимые меры и усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве". Air Astana

7 октября утром боевики из сектора Газа проникли на территорию Израиля. На территорию страны, по данным СМИ, полетели тысячи ракет. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Материал по теме В результате атак Израиля по сектору Газа убит 161 палестинец

Палестинская группировка объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль заявляет, что находится в состоянии войны. По меньшей мере 22 израильтянина погибли. Великобритания, Германия и Италия осуждают нападения на Израиль. Полную хронологию событий можно прочитать в нашем материале по ссылке.