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Казахстанцев эвакуируют из Израиля

Казахстанцев эвакуируют из Израиля Фото: pixabay
Air Astana предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве. Заявление об этом авиакомпания сделала 7 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Air Astana, выполнение запланированного рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив не является возможным из-за военной эскалации в Израиле. 

"Air Astana предпринимает необходимые меры и усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве". Air Astana

7 октября утром боевики из сектора Газа проникли на территорию Израиля. На территорию страны, по данным СМИ, полетели тысячи ракет. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

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Палестинская группировка объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль заявляет, что находится в состоянии войны. По меньшей мере 22 израильтянина погибли. Великобритания, Германия и Италия осуждают нападения на Израиль. Полную хронологию событий можно прочитать в нашем материале по ссылке.

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