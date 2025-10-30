С чего началась рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область

Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта "Қорқыт Ата". Об этом 30 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент ознакомился с деятельностью воздушной гавани и процессом обслуживания внутренних и международных авиарейсов.

Фото: akorda.kz

Главе государства представили зоны регистрации и досмотра пассажиров, пункты пограничного и таможенного контроля, залы ожидания, а также систему автоматической выдачи багажа.

Новый терминал был открыт в ноябре прошлого года. Частные инвестиции в проект составили 16,6 млрд тенге. Из местного бюджета было выделено 4,3 млрд тенге на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Фото: akorda.kz

Пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 500 тыс. пассажиров в год.

Объект соответствует высоким стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Фото: akorda.kz

Из аэропорта авиакомпании Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air выполняют 29 рейсов в неделю. В настоящее время рядом с терминалом "Казаэронавигация" ведет строительство новой диспетчерской башни и административно-технического здания.

Фото: akorda.kz

Реализация данного проекта способствует развитию транспортной инфраструктуры, расширению туристического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности региона.

