Карабаев: Дополнительного рейса из Израиля в Казахстан не будет

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что отправку дополнительного рейса для эвакуации граждан РК из Израиля в Казахстан не рассматривают, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 11 октября министр прокомментировал ситуацию с возвращением домой казахстанцев, находившихся в Израиле.

"Дополнительный рейс не рассматривается. В целом вчера (10 октября. – Прим. ред.) был осуществлен рейс по маршруту Тель-Авив – Актау – Алматы. (Этим рейсом в Казахстан доставили, – Прим. ред.) 166 граждан. При этом борта был рассчитан на 180 человек. Все желающие вернуться в страну граждане были доставлены на территорию Республики Казахстан. Из 166 граждан 42 пассажира были иностранными гражданами". Марат Карабаев

МИД и посольство Казахстана в Тель-Авиве открыли горячую линию для граждан РК, которые находятся в Израиле, и для их родственников на родине. За пару дней на линию поступило более 500 звонков и обращений.

