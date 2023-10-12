В Министерстве обороны чествовали чемпионов и призеров Азиатских игр

В оборонном ведомстве состоялась торжественная церемония с участием армейских спортсменов, успешно выступивших на ХІХ Азиатских играх в китайском Ханчжоу.

По итогам континентального первенства представители Вооруженных сил Казахстана получили 11 наград: два "золота", два "серебра" и 7 медалей бронзового достоинства.

"Благодарю вас за весомый вклад в копилку достижений страны. За этими победами – колоссальный труд ваш и ваших наставников, невероятная сила духа и подлинный патриотизм. Желаю вам оптимизма и новых рекордов на престижных спортивных аренах во имя нашей Родины – Республики Казахстан", – приветствовал мастеров спорта заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Фото: пресс-служба МО РК

Напомним, на Азиатских играх военнослужащая Центрального спортивного клуба Асем Орынбай в соревнованиях по стендовой стрельбе завоевала "золото", в упражнении МІХ – "золото" в команде и "бронзу" – в личном зачете.

"Серебра" удостоились армейские спортсмены Алимхан Сыздыков – в состязании по греко-римской борьбе и Жамиля Бакбергенова – в женской борьбе.

Фото: пресс-служба МО РК

Медалями бронзового достоинства были награждены Ислам Сатпаев – в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, Джансель Дениз – по таэквондо, Аян Турсын – ушу-саньда, Абылайхан Жубаназар – дзюдо, Мейіржан Шермаханбет – греко-римской борьбе и Кирилл Тубаев – в гребле на байдарке и каноэ.

Фото: пресс-служба МО РК

Чемпионы и призеры Азиатских игр были поощрены грамотами, благодарностями и памятными подарками от имени министра обороны.

Фото: пресс-служба МО РК

За высокие достижения в спорте армейская спортсменка Асем Орынбай была награждена ведомственной медалью "Ел қорғаны".