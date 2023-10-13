Есть ли у Франции план Б, если Нидерланды закроют Мбаппе

От Нидерландов и Франции явно стоит ждать яркой игры – спать в ночь с пятницы на субботу точно не стоит. Разбираемся с экспертами Parimatch, кто из этой пары окажется сильнее.

Нидерланды

Первый тур отбора на Евро-2024 закончился для голландцев трагично: 4 безответных мяча от французов. Но затем "оранжевые" собрались и выдали 3 победы подряд, разгромив Гибралтар и Грецию (3:0 в обеих играх) и победив на выезде крепкую Ирландию (2:1). Кажется, терапия Кумана после "Барселоны" начала действовать, и он привел свои схемы в порядок.

Нидерланды – воплощение открытого атакующего футбола: такой стиль в почете как в Эредивизи, так и в сборной. С Францией "оранжевые" явно будут аккуратнее, но себе не изменят – хозяева поля как никак. Эксперты считают, что команда Кумана забьет не меньше двух мячей, оценивая этот исход в 2.75.

Франция

Команда Дидье Дешама проводит отбор на Евро-2024 просто безупречно. 5 побед и 0 пропущенных мячей в 5 играх – финалисты Чемпионата мира-2022 во всей красе. Но есть одно но – 6 из 11 мячей французов на счету Килиана Мбаппе: 4 гола + 2 ассиста. Зависимость "трехцветных" от парижского принца была видна еще в катарском финале, а сейчас у него кризис в игре: "Черепашка" не может забить уже 4 матча за "ПСЖ" кряду.

В любом матче французы стремятся доминировать с первых секунд: статус последних лет обязывает. Вот и здесь аналитики Parimatch считают, что команда Дешама забьет первой, и дают на это коэффициент 1.84: в 4 из 5 последних матчей с Нидерландами Франция открывала счет.

Аналитика и прогноз

Французы выиграли у голландцев 4 из 5 последних матчей, поэтому и здесь аналитики Parimatch видят ее фаворитом: 2.33 против 3.20. Но вопрос в том, сможет ли Дешам придумать на игру план Б, зная о плохой форме Мбаппе. Да и оборона "оранжевых" явно будет усиленно опекать Килиана, а значит, списывать банду Кумана со счетов точно не стоит. А вот в том, что обе команды забьют, эксперты не сомневаются: сборные близки по уровню и любят атакующий футбол. Коэффициент Parimatch на такой исход равен 1.75.