Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Есть ли у Франции план Б, если Нидерланды закроют Мбаппе

Есть ли у Франции план Б, если Нидерланды закроют Мбаппе Фото: Parimatch
От Нидерландов и Франции явно стоит ждать яркой игры – спать в ночь с пятницы на субботу точно не стоит. Разбираемся с экспертами Parimatch, кто из этой пары окажется сильнее.

Нидерланды

Первый тур отбора на Евро-2024 закончился для голландцев трагично: 4 безответных мяча от французов. Но затем "оранжевые" собрались и выдали 3 победы подряд, разгромив Гибралтар и Грецию (3:0 в обеих играх) и победив на выезде крепкую Ирландию (2:1). Кажется, терапия Кумана после "Барселоны" начала действовать, и он привел свои схемы в порядок.

Нидерланды – воплощение открытого атакующего футбола: такой стиль в почете как в Эредивизи, так и в сборной. С Францией "оранжевые" явно будут аккуратнее, но себе не изменят – хозяева поля как никак. Эксперты считают, что команда Кумана забьет не меньше двух мячей, оценивая этот исход в 2.75.

Франция

Команда Дидье Дешама проводит отбор на Евро-2024 просто безупречно. 5 побед и 0 пропущенных мячей в 5 играх – финалисты Чемпионата мира-2022 во всей красе. Но есть одно но – 6 из 11 мячей французов на счету Килиана Мбаппе: 4 гола + 2 ассиста. Зависимость "трехцветных" от парижского принца была видна еще в катарском финале, а сейчас у него кризис в игре: "Черепашка" не может забить уже 4 матча за "ПСЖ" кряду.

В любом матче французы стремятся доминировать с первых секунд: статус последних лет обязывает. Вот и здесь аналитики Parimatch считают, что команда Дешама забьет первой, и дают на это коэффициент 1.84: в 4 из 5 последних матчей с Нидерландами Франция открывала счет.

Аналитика и прогноз

Французы выиграли у голландцев 4 из 5 последних матчей, поэтому и здесь аналитики Parimatch видят ее фаворитом: 2.33 против 3.20. Но вопрос в том, сможет ли Дешам придумать на игру план Б, зная о плохой форме Мбаппе. Да и оборона "оранжевых" явно будет усиленно опекать Килиана, а значит, списывать банду Кумана со счетов точно не стоит. А вот в том, что обе команды забьют, эксперты не сомневаются: сборные близки по уровню и любят атакующий футбол. Коэффициент Parimatch на такой исход равен 1.75.

Читайте также

Компанию из Атырау оштрафовали почти на миллиард тенге за хранение опасных отходов
Компанию из Атырау оштрафовали почти на миллиард тенге за хранение опасных отходов
Стало известно имя победительницы городского конкурса красоты "Мисс Астана-2023"
Стало известно имя победительницы городского конкурса красоты "Мисс Астана-2023"
Казахстан запрет вейпов
Общественники требуют от Кабмина рассмотреть их петицию против запрета вейпов
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления