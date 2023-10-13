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Возврат активов: фамилии добровольно вернувших активы раскрывать не будут

Казахстан активы возврат Фото: pixabay
Вице-министр юстиции Алма Муканова на пресс-конференции на площадке партии Amanat сообщила, что фамилии добровольно вернувших незаконно выведенные активы раскрывать не будут, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли раскрывать фамилии тех, кто добровольно вернет незаконно выведенные активы, ведь по ним нет уголовных дел и судебных процессов.

"В данном случае будет в целом общая информация представляться о том, какое имущество было добровольно возвращено государство (но не владельцы. – Прим. Ред.)".Алма Муканова

Глава Службы досудебного расследования Агентства по противодействию коррупции РК генерал Канат Сулейменов на пресс-конференции 13 октября рассказал, что с 2022 года Антикор добился возврата 856 млрд тенге незаконно приобретенных активов в Казахстан.

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МЮ РК AMANAT Казахстан
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