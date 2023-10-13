В Семее открылась выставка-ярмарка региональных производителей строительных материалов

Сегодня в Семее стартовала трехдневная выставка-ярмарка промышленников Абайской области, специализирующихся на выпуске строительных материалов. Ярмарку товаропроизводителей посетил заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков.

Инициатором проведения ярмарки стало управление предпринимательства Абайской области и сами товаропроизводители. На приглашение откликнулось 25 компаний, специализирующихся на производстве самых разных материалов, широко применяемых при строительстве и ремонте.

"Выставка задумана на основе строительного процесса. Вначале на стройке производят бетонные работы. Поэтому и первыми представляют свою продукцию цементные заводы области. Потом по технологической цепочке – газоблоки и силикатный кирпич, трубы и кабельная продукция, тротуарная плитка, производство окон и дверей, внутренняя и внешняя отделка, крыша, металлоконструкция, благоустройство территории и даже производство детских площадок и комплексов", - пояснил концепцию руководитель управления предпринимательства Абайской области Рустем Ворошилов.

Любопытно, что сама выставка-ярмарка проходит в только что отреставрированном почти из руин здании бывшего производственного цеха. Сразу после завершения мероприятия здесь распахнет свои двери новый крупный строительный магазин. Причем ставка будет делаться на сотрудничество с отечественными производителями строительными материалами. Здесь любой покупатель сможет сделать заказ на любую партию необходимых материалов, и завод-изготовитель все исполнит в оговоренные сроки.

Фото: Zakon.kz

На выставке было немало давно известных производителей стройматериалов, но были и новички. Вреди них, например, открывшийся в июле 2022 года цементный завод в Шаре. Это – одно из подразделений целой сети цементных заводов мира. В Казахстане у них уже три завода, и планируют еще один в Актау.

Фото: Zakon.kz

Пожалуй, одним из старейших предприятий, представленных на выставке-ярмарке, стал завод ТОО "Силикат", который сегодня расширяет производственные мощности до 80 млн штук кирпича в год. До недавнего времени мощность завода составляла 25 млн штук в год.

Как пояснили представители завода, в 2022 году предприятие приобрело третий дополнительный немецкий пресс, который позволил в разы увеличить производственные мощности. Сегодня свою продукцию завод поставляет практически во все уголки Казахстана, при этом полностью обеспечивая силикатным кирпичом строительные площадки Абайской области.

Среди товаропроизводителей Семея была представлена продукция группы компаний "Гефест". По словам директора Якова Скворцова, его компании уже 14 лет на рынке Семея.

"Мы занимаемся производством металлоконструкций различной сложности и модификации. Изготавливаем четыре вида профлиста, металлочерепицу, наборные элементы для кровли, стеновые панели, миниарные панели для обшивки фасада и многое другое". Яков Скворцов

Продукция предприятия широко представлена при строительстве многоквартирных домов и общественных объектов в Семее. Являясь субподрядчиком ТОО "Фирма "Азия", группа компаний "Гефест", изготавливает и устанавливает входные группы, балконы и лоджии, металлические навесы, систему вентиляции, металлические двери, а также обшивает сайдингом или миниарными панелями фасады домов и зданий.

Также производством металлических изделий, в основном дверей, ворот и оконных решеток с перилами, занимается ТОО "СтальCo" в Семее. Как рассказывает менеджер компании, они в последнее время стали использовать новинки – электронные замки с функцией ключа по отпечатку пальца.

ТОО "Ж Курылыс" в Семее вот уже десять лет занимается утилизацией и дальнейшей переработкой автомобильных шин. Из образовавшейся крошки они выпускают резиновые панели для оборудования детских уличных площадок и игровых зон. Продукцию семейских производителей оценили в Семее, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Караганде.

Фото: Zakon.kz

"Также мы специализируемся на изготовлении материалов, которые способствуют организации доступной среды для маломобильных групп населения. Изготавливаем пандусы, поручни, указатели движения, ограждения и турники. Все это помогает людям с ограниченными возможностями комфортно чувствовать себя внутри и наружи любого здания и помещения". Исполнительный директор ТОО "Ж Курылыс" Санжар Кусаинов

По его словам, только за последний год в Абайской области многие здания, действующие и только строящиеся, стали оборудовать предметами доступной среды для удобства лиц с инвалидностью, пожилых людей, детей и других представителей маломобильных групп.

Фото: Zakon.kz

В строительной индустрии Семея комфортно чувствуют себя и деловые женщины. Айжан Акимжанова лишь недавно открыла свое ИП, но и области энергетики она специализируется уже около пяти лет. Поэтому уверенно открыла свой производственный цех по изготовлению продукции, связанной с электросетями и установкой оборудования для электроэнергии: от шкафчиков для счетчиков до сборки трансформаторных подстанций.

Выставка ярмарка отечественных производителей строительных материалов в Семее будет работать до 15 октября включительно.