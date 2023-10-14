Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября

"Казгидромет" сделал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды и штормовое предупреждение по Казахстану на 15 октября. По прогнозам синоптиков, почти по всей республике ожидаются сильные порывы ветра и туман, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 октября

"На северо-западе, севере, востоке, в центре РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), порывистый ветер. На западе, юге и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение по территории республики на 15 октября

На севере Западно-Казахстанской области и в городе Уральске ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области сохраняются заморозки 1 градус.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Скорость ветра в регионе составит 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, западе Костанайской области ожидается туман. Скорость ветра 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области и в городе Петропавловске ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.

В Астане ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидается туман.

Ночью на севере, днем на юге, западе Павлодарской области и Павлодаре ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области и в городе Актобе ожидается туман.

