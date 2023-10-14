Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 октября
"На северо-западе, севере, востоке, в центре РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), порывистый ветер. На западе, юге и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы". РГП "Казгидромет"
Штормовое предупреждение по территории республики на 15 октября
На севере Западно-Казахстанской области и в городе Уральске ожидается туман.
В горных районах Туркестанской области сохраняются заморозки 1 градус.
На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Скорость ветра в регионе составит 15-20 м/с.
В центре Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с.
Ночью и утром на юге, западе Костанайской области ожидается туман. Скорость ветра 15-20 м/с.
На большей части Северо-Казахстанской области и в городе Петропавловске ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.
В Астане ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидается туман.
Ночью на севере, днем на юге, западе Павлодарской области и Павлодаре ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области и в городе Актобе ожидается туман.