Токаев встретился в Китае со своим наставником

Во время визита в Китай президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со своим университетским преподавателем – профессором Лю Шицинем, у которого будущий глава государства учился во время стажировки в Пекинском лингвистическом институте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 17 октября, Касым-Жомарт Токаев и Лю Шицинь тепло побеседовали, вспомнив прежние времена.

"Мне очень приятно спустя 40 лет вновь оказаться в стенах моего университета и встретить вас в добром здравии. Хочу особо отметить ваше трудолюбие, стойкость и бодрость духа. Знания, которыми вы делились со своими учениками, бесценны. Все это подтверждает ваш профессионализм, усердие и любовь к своему делу. Я знаю, что вы находитесь на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, вы продолжаете участвовать в общественной жизни университета и вносите большой вклад в развитие межкультурных связей", – обратился Касым-Жомарт Токаев к своему наставнику.

Президент Казахстана поблагодарил Лю Шициня, пожелал ему здоровья и долгих лет жизни. После этой беседы глава государства осмотрел архивные документы о своей учебе в китайском вузе, подарил Пекинскому университету языка и культуры портрет Абу-Насра аль-Фараби и встретился с казахстанскими студентами, которые учатся в Китае.

Лю Шицинь и Касым-Жомарт Токаев поддерживают давние теплые отношения. Ранее китайский преподаватель тепло вспоминал своего ученика, ставшего главой Казахстана, а сам президент в своем интервью китайскому телеканалу CCTV выражал желание вновь встретиться с преподавателем.