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Казахстан и Китай намерены довести объем торговли до 40 млрд долларов

Казахстан и Китай намерены довести объем торговли до 40 млрд долларов Фото: akorda.kz
17 октября 2023 года программа официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пекине продолжилась встречей с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что, опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Китай выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество, которое неизменно укрепляется в духе вечного всестороннего стратегического партнерства.

Токаев: Сегодня Китай – один из самых главных торговых партнеров Казахстана

Фото: akorda.kz

"Между нашими странами налажен активный и доверительный политический диалог. Ведется слаженная системная работа на правительственном и парламентском уровнях. В прошлом году мы дали старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Сегодня в ходе обстоятельных переговоров с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном мы подтвердили взаимный интерес к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня Китай – один из ключевых, можно сказать, самых главных торговых партнеров Казахстана, один из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Мы намерены довести объем торговли между нашими странами до 40 млрд долларов в ближайшей перспективе", – сказал глава государства.

В целом, по словам Касым-Жомарта Токаева, "на долю Казахстана приходится половина товарооборота Китая со всеми странами Центральной Азии".

Токаев: Сегодня Китай – один из самых главных торговых партнеров Казахстана

Фото: akorda.kz

В свою очередь Чжао Лэцзи тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и отметил поступательное развитие казахско-китайских отношений. Он подчеркнул, что в ходе визита президента Казахстана состоялись плодотворные переговоры с китайской стороной.

Кроме того, председатель Постоянного комитета ВСНП выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства, углублении взаимовыгодного сотрудничества и двусторонних отношений на новом уровне.

Токаев: Сегодня Китай – один из самых главных торговых партнеров Казахстана

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Чжао Лэцзи положительно оценили планомерное укрепление межпарламентских отношений Казахстана и Китая, а также подчеркнули плодотворное сотрудничество по широкому спектру двустороннего взаимодействия.

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30 документов почти на 17 млрд долларов подписаны в рамках визита Токаева в Китай

Ранее сообщалось, что Акорда опубликовала список документов, подписанных в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай. Всего было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов, в том числе инвестиционные, торговые соглашения, договора о передаче технологий на производство, открытии кредитных линий и т. д. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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