Количество убийств снизилось в Казахстане
Тимур Ташимбаев отметил о положительной тенденции снижения умышленных убийств.
"За 9 месяцев текущего года отмечается снижение убийств на 27,3% (с 578 до 420), их раскрываемость составила свыше 94%. Причины совершения умышленных убийств кроются в комплексе проблем, в том числе в недоработках профилактики". Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Как уточняется, важными вопросами также являются качество расследования убийств и неотвратимость наказания по ним.
Решением оперативного совещания руководителям органов полиции и прокурорам областей поручено активизировать данную работу, в том числе по раскрытию убийств "прошлых лет", розыску скрывшихся преступников, без вести пропавших граждан и другие.
На мероприятии представителями МВД продемонстрированы новые возможности раскрытия преступлений оперативно-криминалистическими подразделениями органов полиции, в том числе инновационные методы и оборудования по исследованию вещественных доказательств.
Отмечается, что молекулярно-генетическая лаборатория органов внутренних дел с базой данных ДНК является одной из первых в Центральной Азии.
По результатам межведомственного оперативного совещания выработан ряд предложений.
Ранее сообщалось, когда начнут снимать отпечатки пальцев у всех казахстанцев.