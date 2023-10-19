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Законодательство РК

Количество убийств снизилось в Казахстане

в Казахстане сократилось число убийств Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
Под председательством первого заместителя uенgрокурора Тимура Ташимбаева с участием руководителей МВД, прокуроров областей и начальников Департаментов полиции состоялось межведомственное оперативное совещание по вопросам раскрытия и расследования убийств, сообщает Zakon.kz.

Тимур Ташимбаев отметил о положительной тенденции снижения умышленных убийств.

"За 9 месяцев текущего года отмечается снижение убийств на 27,3% (с 578 до 420), их раскрываемость составила свыше 94%. Причины совершения умышленных убийств кроются в комплексе проблем, в том числе в недоработках профилактики". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Как уточняется, важными вопросами также являются качество расследования убийств и неотвратимость наказания по ним.

Решением оперативного совещания руководителям органов полиции и прокурорам областей поручено активизировать данную работу, в том числе по раскрытию убийств "прошлых лет", розыску скрывшихся преступников, без вести пропавших граждан и другие.

На мероприятии представителями МВД продемонстрированы новые возможности раскрытия преступлений оперативно-криминалистическими подразделениями органов полиции, в том числе инновационные методы и оборудования по исследованию вещественных доказательств.

Отмечается, что молекулярно-генетическая лаборатория органов внутренних дел с базой данных ДНК является одной из первых в Центральной Азии.

По результатам межведомственного оперативного совещания выработан ряд предложений.

Ранее сообщалось, когда начнут снимать отпечатки пальцев у всех казахстанцев.

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