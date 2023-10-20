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Погода в Алматы на неделю: будет тепло, но дождливо

дождь в городе Алматы Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным синоптиков, в городе будет тепло, рабочая неделя начнется с дождя и сильного ветра.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 21 по 27 октября в южной столице прогнозируются осадки, к концу недели температура снизится до +14 градусов.

21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

23 октября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.

24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

26 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

27 октября: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +12+14°С.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в городах республиканского значения на ближайшие трое суток.

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