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Законодательство РК

Новое назначение состоялось в Генеральной прокуратуре

Новое назначение в Генеральной прокуратуре Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Приказом Генпрокурора РК Айбек Нурахметов назначен новым начальником Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры 21 октября, Айбек Аскарович Нурахметов работает в органах прокуратуры с 2002 года.

В 2002-2004 годах Айбек Нурахметов занимал ряд должностей в прокуратуре Астаны. В 2004 году работал в парламенте РК. С 2005-го по 2022 год последовательно занимал различные должности в Генеральной прокуратуре – от прокурора до заместителя начальника Департамента международного сотрудничества. С ноября 2022 года был старшим помощником Генерального прокурора по особым поручениям.

Теперь Айбек Нурахметов будет руководить Службой международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РК. До него этот пост занимал Нурдаулет Суиндиков, которого 21 октября президент Касым-Жомарт Токаев назначил председателем Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры.

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