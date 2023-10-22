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Европейская комиссия оценила уровень безопасности авиации Казахстана

встреча Фото: пресс-служба КГА
Высшее руководство Европейской комиссии посетило Авиационную администрацию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Авиационной администрации Казахстана состоялась встреча Советника первого класса генерального директората по международному сотрудничеству (DG INTPA) Европейской комиссии Хенрика Хололей с генеральным директором Авиационной администрации Казахстана Каталином Раду и сотрудниками организации.

"В ходе встречи делегация Европейской комиссии ознакомилась с деятельностью и перспективами развития Авиационной администрации Казахстана. Руководство ААК проинформировало о проводимой работе и ходе реализации задач по обеспечению безопасности полетов. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе обеспечение безопасности полетов, авиационной безопасности и дальнейшего сотрудничества". Пресс-служба КГА

Хенрик Хололей положительно оценил внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане и повышению уровня соответствия безопасности полетов мировым стандартам, особенно за последние полтора года.

Он также отметил важность авиации для социально-экономического развития страны и перспективы авиации в контексте Среднего коридора.

Ранее сообщалось, что по итогам аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Казахстане безопасность полетов выросла до 82%, что превышает среднемировой показатель.

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