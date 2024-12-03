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Снег и туман окутают мегаполисы Казахстана на три дня

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, каток, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, Алматы, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 18:58 Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 4 по 6 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане

В среду, 4 декабря, в Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 1-3 мороза.

В четверг 5 декабря аналогично: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 4-6 мороза.

6 декабря будет облачно, временами снег, поземок. Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 4-6 мороза.

В Алматы

4 декабря в Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 3-5 тепла.

5-6 декабря также, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.

В Шымкенте

Что касается Шымкента, то 4 декабря в городе будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.

5 декабря облачность также будет переменной, без осадков. Туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.

6 декабря, несмотря на переменную облачность, осадков не будет, зато синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

Ранее синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана.

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