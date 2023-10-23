Как решают вопрос занятости среди осужденных ЗКО
Одним из таких мероприятий является "День открытых дверей", организованное 20 октября 2023 года для предпринимателей города и области в целях, довести до сведения МСБ о возможности такого бизнеса, о плюсах и минусах что бы предприниматели не боялись открывать такие производства и тем самым оказывали помощь государству в трудовом воспитании осужденных лиц.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
На данном мероприятии приняли участие представители акимата города и области, НПП "Атамекен", СПК "Акжайык" и управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, а также представители МСБ.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В связи с чем, администрация УИС, прокуратура области и местные исполнительные органы организовывают совместные мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест для осужденных лиц.