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Как решают вопрос занятости среди осужденных ЗКО

Как решают вопрос занятости среди осужденных ЗКО Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В целях направления осужденных на путь исправления и исключения безработицы среди осужденных лиц отбывающих наказания, при координации прокуратуры учреждения принимают меры по созданию рабочих мест.

Одним из таких мероприятий является "День открытых дверей", организованное 20 октября 2023 года для предпринимателей города и области в целях, довести до сведения МСБ о возможности такого бизнеса, о плюсах и минусах что бы предприниматели не боялись открывать такие производства и тем самым оказывали помощь государству в трудовом воспитании осужденных лиц.

Как решают вопрос занятости среди осужденных ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На данном мероприятии приняли участие представители акимата города и области, НПП "Атамекен", СПК "Акжайык" и управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, а также представители МСБ.

Как решают вопрос занятости среди осужденных ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Как решают вопрос занятости среди осужденных ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В связи с чем, администрация УИС, прокуратура области и местные исполнительные органы организовывают совместные мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест для осужденных лиц.

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Редакция Zakon.kz
Западно-Казахстанская область
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