Осень вступит в свои права: погода в Алматы на неделю

Ноябрь в Алматы начнется с сильных дождей и понижения ночных температур, характерных наступлению климатической осени, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, 31 октября и 1 ноября в южной столице будет идти сильный дождь, обусловленный циклоном, который на следующей неделе определит погоду в Алматы, перенеся воздушные массы с территории Европы.

"Они принесут в Алматы обильные осадки. Ночные температуры с 1-2 ноября понизятся, что будет указывать на осеннее сезонное похолодание. Если в Алматы ожидаются осадки в виде дождя, то в верхней части города – на Медеу и Шымбулаке – возможно выпадение снега. При этом в горных районах области синоптики прогнозируют осадки, временами сильные (преимущественно снег)". Даулет Кисебаев

Прогноз погоды по Алматы на 28 октября – 3 ноября 2023 года

28 октября: переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Временами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

31 октября: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +13+15°С.

1 ноября: облачно, дождь, временами сильный. Временами туман. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С.

2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

Ранее синоптики рассказали, что на большей части страны с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды.