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События

Алматы накроет жара до +35°С, но потом придут дожди: погода на неделю

осень, город, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 17:18 Фото: pixabay
В Алматы предстоящая неделя начнется с комфортной погоды, которая постепенно сменится сильной жарой. При этом ближе к выходным ожидаются кратковременный дождь, гроза и заметное понижение температуры. Синоптик предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие 7 дней.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в предстоящую неделю погода в Алматы будет преимущественно без существенных осадков. Дожди прогнозируются в основном в горных районах города. В первой половине недели ожидается постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы от +22+24°С до сильной жары +33+35°С.

"По синоптической ситуации с 5 по 7 сентября большая часть территории страны будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В связи с этим в Алматы ожидается комфортная погода. Вместе с тем 6 сентября ночью возможен кратковременный дождь".Даулет Кисебаев

При этом специалист отметил, что с 11 сентября ожидается изменение погодных условий – утром и днем прогнозируются кратковременный дождь, гроза.

Таким образом, в Алматы предстоящая неделя начнется с комфортной температуры, будет ощущаться заметное потепление, но завершится семидневный период дождем, грозой и понижением градусов, заключил представитель Гидрометцентра.

Прогноз погоды по Алматы на 5 – 11 сентября 2026 г.

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

6 сентября: переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.

10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.

11 сентября: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +26+28°С.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, что в ближайшие трое суток – 5, 6 и 7 сентября 2026 года – большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В стране ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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