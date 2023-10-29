Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 29 по 31 октября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 29 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем +3+5 °C, ночью -1+1 °C. 30 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +7+9 °C, ночью +4+6 °C. 31 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +2+4 °C с дальнейшим понижением, ночью +2+4 °C. Алматы 29 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +17+19 °C, ночью +7+9 °C. 30 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +20+22 °C, ночью +10+12°C. 31 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +13+15 °C, ночью +10+12 °C. Шымкент 29 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25 °C, ночью +12+14 °C. 30 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25 °C, ночью +12+14 °C. 31 октября: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха днем +11+13 °C, ночью +11+13 °C. Читайте также Какие иностранные лидеры выразили соболезнование в связи с трагедией на шахте имени Костенко Глава ВОЗ выразил соболезнование Казахстану Алматинцы голосуют за нового депутата маслихата вместо выбывшего

Следите за новостями zakon.kz в: