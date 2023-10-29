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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

небо, облака Фото: freepik
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 29 по 31 октября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

29 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем +3+5 °C, ночью -1+1 °C.

30 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +7+9 °C, ночью +4+6 °C.

31 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +2+4 °C с дальнейшим понижением, ночью +2+4 °C.

Алматы

29 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +17+19 °C, ночью +7+9 °C.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +20+22 °C, ночью +10+12°C.

31 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +13+15 °C, ночью +10+12 °C.

Шымкент

29 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25 °C, ночью +12+14 °C.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +23+25 °C, ночью +12+14 °C.

31 октября: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха днем +11+13 °C, ночью +11+13 °C.

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