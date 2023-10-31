Спасатели обратились к жителям Акмолинской области
Фото: pixabay
В Акмолинской области в ближайшие сутки ожидается порывистый ветер, снег и дождь, гололед. В связи с этим в спасатели обратились к жителям региона, сообщает Zakon.kz.
"Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области просит вас воздержаться от длительных поездок на автотранспорте. Планируя поездку за пределы населенных пунктов прислушивайтесь к прогнозу синоптиков, не игнорируйте СМС сообщения службы спасения. О закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или обратиться в call-центр "Казавтожол" по номеру 14-03. Берегите себя и своих близких", – говорится в сообщении.
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