Спасатели обратились к жителям Акмолинской области

Фото: pixabay

В Акмолинской области в ближайшие сутки ожидается порывистый ветер, снег и дождь, гололед. В связи с этим в спасатели обратились к жителям региона, сообщает Zakon.kz.

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