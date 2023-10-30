Решить проблему с получением итальянских виз казахстанцами пообещал посол ЕС

Посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил, что он совместно с казахстанским МИДом работает над устранением проблемы с получением итальянских виз казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах марафона Европейского кино посол отметил, что он в курсе о проблемах с получением итальянских виз казахстанцами, и над этим работают уже несколько месяцев.

"Работаем в том плане, что в мае, когда министр иностранных дел Казахстана посещал Брюссель, у нас появилась договоренность о сотрудничестве по облегчению в получении шенгенских виз для граждан Казахстана. Для этого мы начинаем диалог. У нас были встречи с представителями консульского департамента МИД РК. Со всеми консулами мы подводим итоги, обобщаем требования, которые нужно выполнить, чтобы подать документы. Упорядочить и сделать это полегче. Недавно министр внутренних дел Казахстана был в Брюсселе встречался с представителями директората – европейского министерства по внутренним делам". Кестутис Янкаускас

По его словам, усложняют ситуацию с визами некоторые казахстанцы, которые хотят схитрить при получении визы.

"Кто-то фальсифицирует: подает неверные документы, хочет показать, что средства на банковском счете есть, но они не постоянно там. То есть люди берутся за некоторые маленькие хитрости. Это приводит к тому, что наши консульские коллеги, должны более тщательно рассматривать визовые аппликации. Иногда это (долгое ожидание визы – Прим.ред) связано именно с этим. В последнее время наблюдается возросший интерес у людей. В Италию сейчас появился прямой рейс Алматы–Милан. Может, билеты стали более доступными. Может быть, просто посольство не успевает". Кестутис Янкаускас

Но проблемы, по его мнению, решаемые, и сейчас с МИД РК у представителей ЕС складывается "очень хороший диалог".

"Сейчас начался именно диалог про это, и про то, как и что нам нужно сделать, чтобы упростить и ускорить подачу документов, их заполнение, проверку достоверности, чтобы визы можно было получать легче. Потому что мы все понимаем, что отношения между странами, это все же люди. И они должны путешествовать. Казахстан делает сейчас большую ставку на туризм. Страны Европы готовы и заинтересованы в этом. Здесь прекрасная страна. Мы хотим, чтобы как можно больше европейцев приезжало сюда, и как можно казахстанцев посетили страны ЕС. Это и учеба, и медицинский туризм, и многое другое. Со стороны ЕС мы находимся в хорошем динамичном диалоге о том, чтобы помочь разрешить эту проблему и двигаться к тому, чтобы визы можно было получить легче". Кестутис Янкаускас

В октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров комментировал проблему получения итальянских виз казахстанцами. По его словам, итальянского посла уже неоднократно приглашали в министерство. Он также сообщил, что у итальянского посольства были проблемы с обслуживающей компанией, из-за чего в частности происходит задержка в выдаче виз.