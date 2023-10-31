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Жилой комплекс "Аспан Сити" останется без воды

Жилой комплекс "Аспан Сити" останется без воды Фото: Zakon.kz
Жилой комплекс "Аспан Сити", расположенный возле Алматы, временно отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, отключение воды связано со строительством дорожно-транспортной развязки на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт.

"С 00:00 2 ноября до 22:00 3 ноября водоснабжение будет отсутствовать в ЖК "Аспан Сити" Талгарского района Алматинской области. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам".Пресс-служба акимата Алматы

Также для тех, у кого возникнут вопросы, предоставлен телефон для справок: 274-66-66.

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