Жилой комплекс "Аспан Сити" останется без воды
Фото: Zakon.kz
Жилой комплекс "Аспан Сити", расположенный возле Алматы, временно отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.
По данным городского акимата, отключение воды связано со строительством дорожно-транспортной развязки на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт.
"С 00:00 2 ноября до 22:00 3 ноября водоснабжение будет отсутствовать в ЖК "Аспан Сити" Талгарского района Алматинской области. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам".Пресс-служба акимата Алматы
Также для тех, у кого возникнут вопросы, предоставлен телефон для справок: 274-66-66.
Строительство трехуровневой развязки позволит разгрузить два основных направления: движение из Международного аэропорта в сторону Алматы, а также из города в сторону населенных пунктов – Талгара и Алатау.
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