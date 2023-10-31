Жилой комплекс "Аспан Сити" останется без воды

Жилой комплекс "Аспан Сити", расположенный возле Алматы, временно отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, отключение воды связано со строительством дорожно-транспортной развязки на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт.

"С 00:00 2 ноября до 22:00 3 ноября водоснабжение будет отсутствовать в ЖК "Аспан Сити" Талгарского района Алматинской области. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам". Пресс-служба акимата Алматы

Также для тех, у кого возникнут вопросы, предоставлен телефон для справок: 274-66-66.

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Строительство трехуровневой развязки позволит разгрузить два основных направления: движение из Международного аэропорта в сторону Алматы, а также из города в сторону населенных пунктов – Талгара и Алатау.