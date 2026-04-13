События

Часть Алматы останется без холодной воды

Фото: pexels
В некоторых районах Алматы 14 апреля 2026 года отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

По данным "Алматы су", в связи с вводом в эксплуатацию нового водопровода с 08:00 до 20:00 часов ожидаются кратковременные ограничения в подаче холодной воды.

Ограничения затронут жилые дома и административные здания в контуре улиц:

  • Алмерек – Аскарова – Нажимеденова – Кенесары Хана – Дулати.

В зону отключения входят:

  • мкр. Рахат;
  • жилые комплексы: "Аспан Тау", "Аскар Тау", "Хан Тенгри", "Байкен";
  • санаторий Almaty Resort;
  • школа "Заман".

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Жителей Наурызбайского района ранее предупредили об отключении газоснабжения и горячей воды.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
