Часть Алматы останется без холодной воды
В некоторых районах Алматы 14 апреля 2026 года отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.
По данным "Алматы су", в связи с вводом в эксплуатацию нового водопровода с 08:00 до 20:00 часов ожидаются кратковременные ограничения в подаче холодной воды.
Ограничения затронут жилые дома и административные здания в контуре улиц:
- Алмерек – Аскарова – Нажимеденова – Кенесары Хана – Дулати.
В зону отключения входят:
- мкр. Рахат;
- жилые комплексы: "Аспан Тау", "Аскар Тау", "Хан Тенгри", "Байкен";
- санаторий Almaty Resort;
- школа "Заман".
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Жителей Наурызбайского района ранее предупредили об отключении газоснабжения и горячей воды.
