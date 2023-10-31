Как подготовить автомобиль к зиме, рассказали спасатели ВКО

По данным ДЧС ВКО, прошлой зимой в области было проведено семь аварийно-спасательных работ, спасено и эвакуировано 168 человек, из них 21 ребенок, эвакуировано семь единиц техники из снежных заносов. Спасатели рассказали, как подготовиться к суровому зимнему климату ВКО, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, автомобиль необходимо подготовить так, чтобы он выдержал морозы, работал бесперебойно и не доставлял проблем.

В первую очередь, стоит проверить исправность тормозов, заменить масло на пригодное для низких температур и сменить резину.

"Обязательно перед выездом ознакомьтесь с прогнозом погоды для той местности, куда вы направляетесь, и состоянием автодорог: из-за сильных порывов ветра, сильного снегопада и гололеда трассу могут закрыть. Поэтому скачайте заранее мобильное приложение "Дармен", в котором вы можете посмотреть всю нужную информацию". ДЧС ВКО

На случай ЧС необходимо иметь в багажнике: буксировочный трос, знак аварийной остановки, топор, провод для "прикуривания", запас горючего, лопату, фонарик и антиобледенитель для лобового стекла, удобные для ремонтных работ перчатки. Также возьмите с собой теплые вещи и еду.

"И, конечно, всегда берите с собой мобильный телефон, чтобы в случае ЧС набрать три заветных цифры – "112" и вызвать спасателей. Зарядите его, захватите дополнительно power bank и запишите номера автоэвакуаторов. Предупредите о своем маршруте близких и держите с ними связь на протяжении всего путешествия". ДЧС ВКО

Если ваш автомобиль не готов к зиме, а также при объявлении штормовых предупреждений не рискуйте и не выезжайте за пределы населенных пунктов.

Ранее спасатели Акмолинской области обратились к жителям региона из-за непогоды.