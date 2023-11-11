Спасатели рассказали о зимних пунктах обогрева на дорогах ВКО

Дорожные службы ВКО и спасатели ДЧС региона рассказали на брифинге о готовности к зимнему периоду, сообщает Zakon.kz.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации определены 1535 человек и 838 единиц техники, из которых 568 единиц дорожной техники местных исполнительных органов и дорожных организаций.



По данным руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржана Жумадилова, все производственные помещения и обогревательные пункты к зимнему периоду готовы, обеспечены запасами угля, ГСМ и продуктами первой необходимости.

"Подготовлено свыше 2 тонн противогололедного материала, закуплено 130 временных дорожных знаков, ведется работа по установке, 720 тонн закуплено угля, вывезено на участки 300 тонн. С 1 ноября возобновили работу круглосуточные диспетчерские службы дорожных формирований". Пресс-служба ДЧС ВКО

Всего в регионе будет действовать 7 пунктов обогрева на дорогах республиканского и областного значения:

А/д Усть-Каменогорск – Семей" 46 км – с. Таврическое;

А/д Усть-Каменогорск – Алтай-Рахмановские ключи 166 км. г. Алтай;

А/д Усть-Каменогорск – Шемонайха – гр. РФ" 32 км. с. Предгорное;

А/д Усть-Каменогорск – Таргын- Самарское" 62 км. с. Таргын, Перевал Умыш 109 км;

А/д Курчум-Калжыр – Акбулак-Ашалы с. Егендыбулак;

А/д Теректы – Урунхайка – Тоскайын – с. Урунхайка 57 км.

Отмечается, что прошлой зимой движение транспорта на дорогах области ограничивалось 147 раз.

"Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на республиканской автодороге работу осуществляет трассовый медико-спасательный пункт, расположенный в Уланском районе в селе Привольное. Он, как и 15 придорожных кафе задействуются в качестве пунктов обогрева и питания", – говорится в сообщении.

В случае осложнения обстановки для проведения аварийно-спасательных работ на вооружении ДЧС ВКО имеется 104 единицы высокопроходимой техники, которая будет рассредоточена в районах наиболее подверженных снежным заносам. Среди них 76 единиц техники повышенной проходимости, к примеру, вездеход-болотоход ШЕРП, Трэкол и другие.

По словам руководителя ВК филиала "Казселезащита" Советбека Станбекова, в регионе 325 очагов угрожают хозяйственным субъектам и жизни людей, а также 93 км автодорог могут быть подвергнуты воздействию снежных лавин в периоды повышенной лавинной опасности.

Департамент по ЧС призывает население быть предельно внимательными и ответственными и не подвергать себя рискам.



"При объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния. Водителям и населению следить за информацией о состоянии дорог в мобильном приложении "Дармен". Скоро водоемы покроются льдом. Категорически запрещается выход на неокрепший лед, в темное время суток и при плохой видимости. Также запрещается выезд на лед на транспорте". Начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях Казахстана на 11 ноября объявлено штормовое предупреждение.

