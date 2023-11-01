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Оставаться активными и получать яркие впечатления: в Алматы стартовали экскурсии для пенсионеров

Оставаться активными и получать яркие впечатления: в Алматы стартовали экскурсии для пенсионеров Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с 26 октября по 8 ноября для пенсионеров проводятся экскурсии по городу и объектам, расположенным в Алматинской области.

Мероприятия организованы Управлением занятости и социальных программ г. Алматы совместно с Управлением туризма г. Алматы в рамках дорожной карты "Белсенді ұзақ өмір".

Их цель – вовлечение пожилых людей в активную жизнь, раскрытие их потенциала, повышение качества и продолжительности их жизни, а также улучшение здоровья и социального и психологического благополучия.

"Данные мероприятия играют непреодолимую роль в помощи людям старшего поколения. Они предоставляют ценную поддержку, создают возможности для общения, обмена опытом и сохранения связей со сверстниками. Такие мероприятия помогают людям пожилого возраста оставаться активными, социально связанными и важными членами нашего общества".Руководитель Управления занятости и социальных программ г. Алматы Бауржан Жаубасов

26 октября уже состоялся тур по Чарынскому каньону – на экскурсию вывезли 100 человек. Сотрудники парка показали им самые красивые места, а также подробно рассказали историю каньона. Участникам очень понравилась экскурсия. Они отправились к одной из ярких достопримечательностей каньона –  Долине замков, которая представляет собой скальные отложения, напоминающие по форме башни, словно созданные неведомыми великанами.

Оставаться активными и получать яркие впечатления: в Алматы стартовали экскурсии для пенсионеров

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Стоит отметить, что для туристов любых возрастов на территории национального парка созданы все условия для приятного отдыха. После продолжительной прогулки участников тура ждал вкусный обед.

По словам пенсионерки Бахыт Умаровой, тур на каньон стал для нее ярким событием, и она с удовольствием примет участие в других экскурсиях.

"Насладиться прекрасным видом, получить положительные эмоции, общение – это поистине большое удовольствие и оставляет самые положительные впечатления. Благодарю организаторов за эту прекрасную возможность", –  сказала она.

"Счастье заключается и в хорошем досуге", –  добавила пенсионерка Раиса Мамбетова и от всей души поблагодарила организаторов.

В ближайшие дни также запланированы туры по Иссыкскому озеру и по городу Алматы, где пенсионеры могут отдохнуть от ежедневной рутины и ознакомиться со всеми достопримечательностями. Ожидается посещение Музея истории города Алматы, Вознесенского кафедрального собора, Музея музыкальных инструментов имени Ыхласа, горнолыжного курорта "Шымбулак" и других значимых мест города.

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Редакция Zakon.kz
Алматы
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