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Больше 100 тысяч мальков карпа выпустят в реки и озера Карагандинской области

Больше 100 тысяч мальков карпа выпустят в реки и озера Карагандинской области Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области
В Карагандинской области процесс зарыбления водоемов идет постоянно уже на протяжении многих лет.

Этой осенью по государственному заказу в несколько рек и озеро Балхаш уже выпустили 90 тысяч сеголеток карпа, до середины ноября добавится еще 20 тысяч молоди рыбы, передает корреспондент Zakon.kz.

Больше 100 тысяч мальков карпа выпустят в реки и озера Карагандинской области

Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

О процессе воспроизводства рыбы рассказали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

"В Казахстане действует программа развития рыбного хозяйства до 2030 года, принятая в 2021 году. Документ утвержден постановлением правительства. На протяжении почти десятка лет зарыбление водоемов проводится на регулярной основе. Нынешней осенью в рамках государственного заказа уже выпустили 90 тысяч сеголеток карпа. Продолжим работу в ноябре. Всего будет 110 тысяч молоди рыбы".Руководитель отдела природных ресурсов и экологического регулирования Марат Мухтаров

Одной из задач, поставленных в программе, является обеспечение государственной поддержки развития рыбоводства. Это будет способствовать устойчивому экономическому росту, направленному на повышение благосостояния казахстанцев.

Больше 100 тысяч мальков карпа выпустят в реки и озера Карагандинской области

Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

Государство предоставляет заказ бизнесу. В области зарыбление проводится совместно с ТОО "Карагандинский рыбопитомник". Это предприятие единственное в регионе занимается выращиванием рыбопосадочного материала.

Процесс зарыбления основывается на рекомендациях специалистов, отметил сотрудник ведомства. Выбранный для водоемов области карп наиболее приспособлен для местного климата, быстро растет в естественной среде.

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, больше всего молоди рыбы досталось озеру Балхаш – в него выпустили почти 67 тысяч сеголеток карпа. Это водоем республиканского значения.

В реку Нура выпустили больше 10 тысяч мальков, выращенных в Карагандинском рыбопитомнике. Также произвели зарыбление рек Топар и Шерубай-Нура в Абайском районе, реки Солонка в Караганде, в общем количестве свыше 12 тысяч сеголеток.

За процессом зарыбления водоемов следит специальная комиссия, в которую входят специалисты и общественники.

"Воспроизводство рыбных ресурсов проводится в целях повышения репродуктивности водоема. Это позволит увеличить популяцию фауны рек и озер, а также сохранить биоразнообразие", – отмечают в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Кроме того, зарыблением занимаются сами природопользователи, а также инспекции рыбного хозяйства.

Напомним, цель программы развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы – рост обеспеченности населения рыбной продукцией и создание условий для развития рыбоводства (аквакультуры).

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Редакция Zakon.kz
Карагандинская область
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