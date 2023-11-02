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Ерболат Досаев поручил доработать проект реконструкции здания будущего детского центра реабилитации

Ерболат Досаев поручил доработать проект реконструкции здания будущего детского центра реабилитации Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего объезда в Алмалинский район ознакомился с проектом реконструкции заброшенного здания бывшего железнодорожного госпиталя 1950 года постройки, где планируется открыть Городской детский реабилитационный центр на 250 посещений в смену.

Главе города представили проект, разработанный ТОО "Жетысу-Сәулет Құрылысы".

"Мы находимся в историческом центре города. Необходимо разработать проект с учетом архитектурного облика с применением современных материалов и новых технологий".Ерболат Досаев

Также аким города подчеркнул, что представленный проект не отвечает требованиям современного реабилитационного центра. Компании поручено внести корректировки и презентовать доработанный проект ПСД до конца текущего года. Начало строительных работ запланировано на май 2024 года, после прохождения экспертизы.

Как доложил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, жители близлежащих домов обеспокоены заброшенным зданием. В этой связи глава мегаполиса Ерболат Досаев поручил управлению строительства совместно с управлением цифровизации принять временные меры до ввода в эксплуатацию объекта: установить видеокамеры и усилить охрану заброшенного здания для безопасности горожан.

Согласно информации управления общественного здоровья, центр будет предназначен для комплексной реабилитации детей в возрасте от рождения до 18 лет с болезнями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом (ДЦП), состояния после травм головы и спинного мозга, синдромом Дауна, заболеваниями сердца и эндокринной системы. В центре будут функционировать отделения учебно-воспитательной и психологической помощи и медико-реабилитационное, стационарное отделение на 114 коек, дневной стационар.

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Редакция Zakon.kz
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