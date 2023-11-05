В районах Алтай и Глубоковский стартовали пилотные выборы

В Восточном Казахстане для участия в первых выборах акимов районов и городов областного значения были выбраны 2 региона - Алтай и Глубоковский.

С раннего утра на избирательных участках Глубоковского района и района Алтай оживление. Сельчане идут выбирать акима. Такое в истории Независимого Казахстана впервые. Поэтому к выборам жители отнеслись ответственно.

На избирательный участок №636, расположенный на базе школы-лицея в городе Алтае, горожане приходят целыми семьями, чтобы отдать голос за человека, который возглавит их район.

"Хочется, чтобы новый аким больше уделял внимание молодежи. Чтобы вел наш город и район к процветанию", - высказала пожелание учитель английского языка Анель Сапаргалиева, которая второй год преподает английский язык в местной школе.

На избирательном участке №636 также сообщили, что в числе первых пришли работники местной обогатительной фабрики Ислам Марценюк и Александр Трошков. Они выразили уверенность, что выборы, которые впервые проходят в таком формате, вселяют большую надежду.

Фото: акимат ВКО

Избирательный участок №1159 поселка Глубокое разместился в стенах музыкальной школы. Здесь с самого порога слышна живая музыка. Атмосфера поднимает настроение и располагает сделать правильный выбор. На этот участок идут самые активные и деятельные жители района.

"В своем послании президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости повышения активности граждан, подотчетности Правительства и поставил ряд задач по расширению деятельности в части самоуправления, улучшению благосостояния населения, заботе о подрастающем поколении. Сейчас мы сами можем выбрать акима района, который будет реализовывать задачи, поставленные Главой государства. Это прекрасная возможность для нашего населения. Кандидаты представили свои предвыборные программы, рассказали о своих планам, теперь дело за нами!" - говорит жительница Глубоковского района Роза Адильбаева, председатель Совета матерей Глубоковского района.

Фото: акимат ВКО

"За 30 лет Независимости впервые проходят выборы акимов районов прямым голосованием. Я считаю, это достижение нового Казахстана. Мы выбираем человека, который должен заботиться о простых людях нашего района, от их работы зависит многое. И я надеюсь мы выберем достойного кандидата!" - сказал Адилькан Забиров, председатель Совета ветеранов Глубоковского района.

Фото: акимат ВКО

Самыми ответственными избирателями традиционно являются представители старшего поколения. В поселке Белоусовка первой проголосовать на участок №459 пришла пенсионерка Елена Рудакова.

"Мы ждали этого дня. Сегодня с утра сразу на участок! Выборы всегда были похожи на праздник. А сегодня вообще особенный день. Выбираем акима района. Такого ведь никогда не было! Желаю успехов и процветания нашей стране!" - сказала Елена Филипповна.

Кроме того, в день выборов акимов в городах Алтай и Серебрянск организован бесплатный проезд для избирателей. Специально для этого были выделены городские маршрутные автобусы.

Напомним, выборы начались в 7.00 утра и окончатся ровно в 20.00.

Отметим, всего в сегодняшних выборах задействованы 2 районных территориальных избирательных комиссии и 112 участковых избирательных комиссий, из них 68 участковых избирательных комиссий района Алтай , 44 участковых избирательных комиссий Глубоковского района. В последнем зарегистрировано более 39,5 тысячи человек, в Алтае - более 45,8 тысячи избирателей.