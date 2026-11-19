Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2026 года
Фото: Zakon.kz
В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник – День Независимости, сообщает Zakon.kz.
В 2026 году 16 декабря приходится на среду, поэтому для трудящихся казахстанцев как по пятидневной, так и шестидневной рабочей неделе этот день является выходным днем.
Соответственно, казахстанцев ждет один праздничный день.
При этом никаких переносов других выходных дней не предусмотрено.
Кроме того, в декабре в пятидневной рабочей предстоит 8 выходных дней, выпадающих на субботу и воскресенье, при шестидневной – четыре выходных дня.
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