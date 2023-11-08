Токаев: Коридор "Север-Юг" вступает в конкуренцию за контроль над логистикой в мире

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что коридор "Север – Юг" может стать одним из локомотивов экономического развития, сообщает Zakon.kz

В интервью "Известиям" Токаев напомнил, что Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, поэтому транспортный коридор "Север-Юг" с конечным пунктом в портах Персидского залива и с дальнейшим выходом в Индию открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития нашей страны.

По мнению казахстанского лидера этот маршрут способен в корне изменить транспортную структуру, уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии.

Как было отмечено, для развития коридора "Север-Юг" сторонами принимаются синхронные мероприятия по модернизации инфраструктуры, увеличению терминальных мощностей и подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков.

Президент Казахстана уверен, что укрепление транспортной взаимосвязанности Казахстана и России, в том числе посредством коридора "Север – Юг", непременно будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций.

Сегодня, по мнению Токаева именно транспорт и логистика выходят на первый план в международном сотрудничестве.

"По сути дела, в мире идет острая конкуренция за контроль над транспортными маршрутами, логистикой. В настоящее время формируется новый транспортный каркас Евразии, который при должном подходе может принести участникам серьезные экономические и политические дивиденды. Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения для создания общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной и простой в использовании, основываться на передовых цифровых технологиях. Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом, задействуя все свои возможности и ресурсы. Мы готовы реконструировать узкие места в своей железнодорожной и автодорожной сети для увеличения грузопотока", - заверил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что 9 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент России Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Касым-Жомарт Токаев в этом же интервью заявил , что лидерам России и Казахстана всегда есть что обсудить. В этот раз они обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества