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Глава МНЭ высказался о потраченных миллиардах в Костанае к приезду Путина

Казахстан Куантыров Путин Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал затраты на приграничный форум, который пройдет 9 ноября в Костанае, сообщает Zakon.kz.

На организацию форума в Костанае потратили около 13 млрд. Ожидалось, что город посетят Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Позже выяснилось, что главы государств примут участие в форуме онлайн. Журналисты поинтересовались у Алибека Куантырова, не считает ли он, что деньги были потрачены зря.

"Любая инфраструктура, которая в городе, остается горожанам. Мероприятие состоится, приедут предприниматели из приграничных регионов России, наши предприниматели, государственные служащие. Потом, любой объект, в том числе визит-центр, нужен для развития региона. Например, вопрос сейчас стоит по отелям, которых нет, к сожалению, в большинстве областных центров. У нас есть в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Мангистау мировые бренды. Отели, 4-5- звездочные, привлекают инвесторов. Я недавно был в Уральске, там практически единственная гостиница".Алибек Куантыров

Журналисты спросили, не лучше ли было потратить эти деньги на детские площадки в Костанае.

"Это вопрос уже к акимату. Я говорю про то, что эти объекты останутся, это объекты инфраструктуры, которые можно использовать для инвестиционной привлекательности".Алибек Куантыров

9 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент России Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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