Какие документы подписали Казахстан и Россия

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли Совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, а члены делегаций в присутствии президентов обменялись рядом документов, сообщает Zakon.kz.

Акорда предоставила список документов:

1. Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РК и Правительством РФ на 2024-2028 годы.

2. План мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РК и Правительством РФ на 2024-2028 годы.

3. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу между РК и РФ.

4. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о порядке реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска "Сырым" (РК) и "Маштаково" (РФ) через казахстанско-российскую государственную границу и подходов к нему.

5. Соглашение между Министерством транспорта РК и Министерством транспорта РФ о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.

6. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о сотрудничестве в области здравоохранения.

7. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.

8. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о сотрудничестве в области туризма.

9. Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет".

Также члены делегаций в присутствии президентов обменялись следующими документами:

10. Протокол о возобновлении действия Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменения.

11. Соглашение между Министерством внутренних дел РК и Следственным комитетом РФ о сотрудничестве.

12. Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции РФ.

13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции РФ о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций.

14. Программа сотрудничества между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции РФ на 2025-2026 годы.

15. Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

16. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ОАО "Российские железные дороги".

17. Соглашение о реализации проекта между АО "НК "Қазақстан темір жолы", Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd и АО "Славтранс-Сервис".

18. Меморандум о намерениях между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ООО "ФинИнвест".

19. Соглашение о сотрудничестве по использованию эффективных технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст. №3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 между АО "Самрук-Энерго" и ООО "Фирма ОРГРЭС".

Ранее статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".

Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.