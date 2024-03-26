Когда российская компания начнет строительство трех ТЭЦ в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 26 марта рассказал, на каком этапе находится строительство россиянами трех ТЭЦ в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Угольные теплоэлектроцентрали должны будут возводиться в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске совместно с российскими коллегами "Интер-РАО".

"По Кокшетау вносятся корректировки в технико-экономическое обоснование. Речь идет о достаточно большом прогрессе, с возможностью начала строительства уже в текущем году. По другим проектам завершается разработка ТЭО, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказано оборудование на соответствующих заводах", – заявил глава Минэнерго Казахстана.

9 ноября заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что ожидается подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что россияне будут строить ТЭЦ под ключ.

16 января глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов озвучил ориентировочные суммы по строительству ТЭЦ в трех городах Казахстана. Речь идет о 330 млрд, 270 млрд тенге по каждой ТЭЦ.