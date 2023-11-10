Алматинские школьники оказались лучшими на международной олимпиаде

Ученики алматинской школы-гимназии №144 заняли призовые места на мультипредметной международной олимпиаде в Турции. Команда этой школы завоевала 24 награды, в том числе и главный приз интеллектуального конкурса – грант на обучение в Академии туризма в Анталии, сообщает Zakon.kz.

Международная олимпиада проходила в Анталии. В ней приняли участие 750 школьников из 14 стран. От алматинской школы-гимназии №144 поехали на турнир 12 учеников разного возраста.

Однако поездка могла не состояться, если бы команду алматинских школьников не поддержала строительная компания Qazaq Stroy. Она оказала спонсорскую поддержку участникам олимпиады.

Кроме этого, руководство строительной компании отметило всех участников олимпиады ценными подарками. Их вручил уже в Алматы управляющий директор компании Болат Ибрагимулы.

"Поздравляем учеников, учителей и родителей с отличным завершением мультипредметной международной олимпиады в Анталии. Нам приятно, что мы смогли стать частью такого мероприятия. Результаты превзошли все наши ожидания. Ребята – большие молодцы. Каждый достойно представил нашу страну на этом престижном и ответственном учебном соревновании, подтвердив свои глубокие знания и блестящую подготовку. Компания намерена и дальше оказывать поддержку талантливым школьникам", – подчеркнул Болат Ибрагимулы.

Фото: пресс-служба Qazaq Stroy

Интеллектуальное состязание проходило по математике, физике, химии, биологии, географии, русскому и английскому языкам, всемирной истории, шахматам. Дополнительно программа включала в себя творческие задания.

Самый главный приз в личном зачете среди выпускников школ – грант на обучение в Академии туризма в Анталии – завоевал Максим Ефременко. Он показал абсолютный результат по математике, русскому и английскому языкам. Также алматинский одиннадцатиклассник стал лучшим в скоростной сборке кубика Рубика.

"Я впервые участвовал в конкурсе такого масштаба. Это незабываемые впечатления. Принял участие по предметам гуманитарного, математического и даже творческого направления. Олимпиада позволила мне испытать свои силы и доказать, что я – чемпион. Для меня и моих одноклассников участие в таком мероприятии стало бесценным опытом. У нашей школы впереди еще не одна победа. Я всем желаю удачи", – поделился главный призер олимпиады Максим Ефременко.

Фото: пресс-служба Qazaq Stroy

Педагоги 144-й гимназии отмечают, что конкуренция была очень высокая. На олимпиаду приехали лучшие ученики элитных школ со всего мира. Были сомнения, что алматинцы смогут показать достойный результат. Уверенность в собственных силах и вера в успех появились после первых побед.

"Мы очень волновались, так как впервые участвовали в международной олимпиаде такого высокого уровня. В первый же день соревнований наш ученик взял первое место по биологии. Это нас вдохновило, и каждый день наши ребята стали завоевывать призовые места", – сказала директор учебного заведения Алия Саламатова.

Руководство гимназии также отметило благодарственными грамотами педагогический состав и родителей учеников.



Мультипредметная международная олимпиада в Анталии проводится с 2009 года. Ежегодно состязание среди школьников мира организовывает Международная русская школа и Академия туризма в Анталии.

Кроме интеллектуального марафона, в программу олимпиады были включены экскурсии по историческим местам Анталийского региона, спортивно-развлекательные мероприятия, посещение турецких школ и отдых на побережье Средиземного моря.