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Казахстанские школьники отличились на Международной олимпиаде по информатике

Казахстанские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 12:55 Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
В Александрии завершилась Международная олимпиада по информатике IOI-2024. Среди 350 участников из 90 стран казахстанская сборная завоевала четыре награды, сообщает Zakon.kz.

Три серебряные и одну бронзовую медали получили:

  • Максим Цой – ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы Алматы;
  • Мансур Таймас – ученик 11 класса Атырауского областного лицея-интерната №1 "Білім-Инновация";
  • Назар Серазитдинов – ученик 11 класса школы Haileybury Almaty;
  • Ахмет Иса – ученик 10 класса Кызылординского областного лицея-интерната "Білім-Инновация" им. С. Шаухаманова.

По данным пресс-службы Министерства просвещения за 6 сентября 2024 года, руководителями призеров являлись: Темирлан Сатылханов – главный тренер ACM, победитель международных и республиканских олимпиад, Astana IT University; Айбар Куанышбай – магистрант IITU, победитель республиканских и международных олимпиад.

Также отмечено, что этим успешным выступлением завершается плодотворное участие казахстанских школьников в международных олимпиадах 2024 года.

В ведомстве подчеркнули, что сборные команды выступили на семи престижных международных олимпиадах, таких как IMO (математика), IPhO (физика), IBO (биология), IChO (химия), IOL (лингвистика), IGeO (география) и IOI (информатика).

В итоге пополнили копилку наград 26 медалями и 1 грамотой.

В Минпросвещения напомнили, что победители и призеры международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также педагоги, подготовившие их, получат единовременное вознаграждение от государства.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получает денежное вознаграждение в размере 1500 месячных расчетных показателей (МРП), за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП.

В августе стало известно о другом достижении. Тогда две золотые, серебряную и бронзовую медали завоевали казахстанские школьники на Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024 в Молдове.

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